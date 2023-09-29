Düzensiz göçmenlerin rotası haline gelmişti! UNICEF: Orta Akdeniz'de ölenlerin sayısı 3 kat arttı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamaya göre Orta Akdeniz, en tehlikeli göç rotalarından biri olmayı sürdürüyor.

Yılbaşından bu yana Orta Akdeniz'i aşarak yanında ebeveynleri ya da bir yakınları olmadan İtalya'ya ulaşan çocukların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 11 bin 600'e çıktı.

Ayrıca haziran-ağustos döneminde aralarında çocukların da bulunduğu en az 990 kişi, bu rotada ya yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde ölen ya da kaybolan 334 kişiye kıyasla 3 kat arttı.

Bazı tekne kazalarının kayıt altına alınmaması nedeniyle bu rakamın daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.

"AKDENİZ, ÇOCUKLAR VE GELECEKLERİ İÇİN BİR MEZARLIK OLDU"



Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina De Dominicis, "Akdeniz, çocuklar ve gelecekleri için bir mezarlık oldu. Sığınma ve güvenlik arayışındaki çocukların sayısındaki artış, politika tercihlerinin ve yozlaşmış göç sisteminin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇMENLERİN VARIŞ YERİ: LAMPEDUSA



Orta Akdeniz'i geçen göçmenler, Kuzey Afrika'ya yakın olan İtalya'nın Lampedusa Adası'na varıyor.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu yıl 1 Ocak-27 Eylül döneminde Ada'ya teknelerle 133 bin 131 düzensiz göçmen geldi, 2022'nin aynı dönemi için bu sayı 70 bin 320 olarak kayıtlara geçti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti, daha önce 22 Eylül'de resmi gazetede yayımlanan genelgeyle, sığınma talebinde bulunanlardan haklarındaki süreç sonuçlanıncaya kadar gözaltında kalmamaları için 4 bin 938 avroluk mali teminat istenmesi kararını almıştı.