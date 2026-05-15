Düzgün Baba Ziyaretgahı'na saldırı! Tunceli Valiliği tahkikat başlattı

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'nin kadim inanç ve kültür hafızasında çok özel bir yere sahip olan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda halk arasında "Ayak İzleri" olarak bilinen kutsal nişanelere yönelik gerçekleştirilen tahribatla ilgili kamuoyunu bilgilendirme zaruretinin doğduğu belirtildi.

Düzgün Baba Ziyaretgahı'nın yalnızca bir ziyaret alanı olmayıp, yüzyıllardır dara düşenin sığındığı, niyaz edenin umut bulduğu, rızalığın, maneviyatın, hakikat arayışının ve toplumsal vicdanın simgesi olan kutsal bir emanet niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle söz konusu alanda yaşanan her türlü olumsuzluk, yalnızca fiziksel bir zarar değil inanç değerlerine, kültürel hafızaya ve toplumsal ortak vicdana yönelik ciddi bir hassasiyet konusu olarak değerlendirilmektedir. İlimiz Nazımiye ilçesinde meydana gelen olayda, Düzgün Baba İnanç ve Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan şikayette ziyaretgah alanında bulunan ve halk arasında 'Düzgün Babanın atının ayak izi' ve 'Düzgün Babanın evi' olarak adlandırılan bölgelerde kazı yapıldığı ve tahribat oluşturulduğu beyan edilmiştir. Şikayet üzerine nöbetçi Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, KOM ve istihbarat birimleriyle adli tahkikata başlanmıştır.

Olaya karıştığı değerlendirilen ilimiz nüfusuna kayıtlı üç şahıs ile bir köy muhtarının olduğu tespit edilmiştir. Köy muhtarı ve beraberindeki 3 şahsın Düzgün Baba Dağı'na birlikte çıktıkları ve birlikte döndükleri müşteki ve tanık ifadelerinden anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında toplam 12 şahsın tanık sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Yapılan ön inceleme neticesinde bir şahsın cep telefonu galerisinde çok sayıda kazı çalışmasına ilişkin görüntü ile olay gününe ait Düzgün Baba Dağı arazisinde çekildiği değerlendirilen çeşitli görüntülerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca köy muhtarı hakkında yapılan idari işlem üzerine görevden uzaklaştırılma işlemi başlatılmıştır."

Açıklamada, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve özellikle vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana gelen olayla ilgili adli ve idari tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü bildirilerek, "Toplumumuzu sağduyuya, ortak değerlere ve kardeşlik hukukuna sahip çıkmaya davet ediyor tüm vatandaşlarımızı inançlara ve kültürel mirasa karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Düzgün Baba'da yanan çerağ hakikatin, vicdanın ve insanlık değerlerinin ışığını taşımaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.