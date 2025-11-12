İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Düziçi'ndeki deprem konutlarında sona gelindi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyü'nde yapımı devam eden 138 deprem köy konutunun inşasında sona gelindi. Yetkililer, konutların en geç bir ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

12 Kasım 2025 Çarşamba 11:38
Düziçi'ndeki deprem konutlarında sona gelindi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında yapımı süren konutlar, modern mimarisi ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Çevre düzenlemesi, altyapı ve iç tefrişat çalışmalarının hızla sürdüğü projede ekipler, konutları kısa sürede tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte depremzedelerin güvenli ve modern konutlarına kavuşacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Sadece elektrik tesisatıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah en geç bir ay içinde hemşehrilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Konutlarımız brüt 145 metrekare, 3+1 ve kıymetli hemşehrilerimizin huzur içinde, sağlık içinde oturabilecekleri konutlar. Her bir konut için yaklaşık 19 ton demir kullanılarak yapılmış ömürlük konutlar ve standartları gerçekten çok yüksek. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

