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  • DW'nin provokasyonuna geçit verilmedi! DMM'den ''TEMA'' iddialarına yalanlama
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DW'nin provokasyonuna geçit verilmedi! DMM'den ''TEMA'' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'NATO Zirvesi öncesi Ankara'da gözaltına alınan TEMA gönüllülerine işlem yapıldığı' iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
DW'nin provokasyonuna geçit verilmedi! DMM'den ''TEMA'' iddialarına yalanlama
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DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu operasyon, herhangi bir sivil toplum kuruluşu üyeliği veya gönüllülük faaliyeti nedeniyle değil; güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu kişilerin TEMA Vakfı ile olan ilişkileri üzerinden algı oluşturularak, soruşturmanın konusu çarpıtılmak istenmektedir."

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması istendi.

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