Dynamic Guard tatbikatı resmen başladı... MSB: Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül'de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu" ifadeleri kullanıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2025
Tatbikata; TCG Barbaros, TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Akar ve dost/müttefik gemi ITS Bergamini katılım sağladı. SNMG-2... pic.twitter.com/OVsGKtVqlJ