İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,287
  • EURO
    48,4373
  • ALTIN
    4845.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dynamic Guard tatbikatı resmen başladı... MSB: Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor
Güncel

Dynamic Guard tatbikatı resmen başladı... MSB: Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor

Türk Deniz Kuvvetleri, 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Tatbikata; TCG Barbaros, TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Akar ve dost/müttefik gemi ITS Bergamini katılım sağladı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Dynamic Guard tatbikatı resmen başladı... MSB: Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor
ABONE OL

Deniz Kuvvetleri 8-12 Eylül tarihleri arasında icra edilen Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de bayrağımız dalgalanıyor. 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında Deniz Kuvvetlerimiz, Dynamic Guard-II/2025 Tatbikatı'na ev sahipliği yapıyor. Böylelikle 8 Eylül'de gerçekleştirilen geçiş eğitimleriyle tatbikat resmen başlamış oldu" ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.