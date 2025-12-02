İSTANBUL 15°C / 8°C
Güncel

Dyson hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Türkiye'de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına pek çok ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

2 Aralık 2025 Salı 17:41
Dyson hakkında rekabet soruşturması açıldı
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Dyson hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği ifade edildi.

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde inceleneceği duyuruldu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

  • rekabet kurulu
  • dyson
  • soruşturma

