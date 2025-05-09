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E-5'i savaş alanına çevirdi! Kaçarken yakalanıp darp edildi

Küçükçekmece'de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüler tarafından yakalanarak darp edilmeye çalışılan sürücüyü, polis ekipleri gözaltına aldı.

IHA9 Mayıs 2025 Cuma 06:43 - Güncelleme:
E-5'i savaş alanına çevirdi! Kaçarken yakalanıp darp edildi
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Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 35 BUU 616 plakalı araç, önce bariyerlere ardından seyir halindeki 4 araca çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ise yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçtığını gören diğer sürücüler, adamı yakalayarak darp etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan ve kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü.

Öte yandan kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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