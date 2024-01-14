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E-5'te feci kaza! 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 07:36 - Güncelleme:
E-5'te feci kaza! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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E-5 Yanyol Cevizlibağ mevkisi Merter yönünde seyreden 34 BOA 64 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen 34 ZU 8831 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ZU 8831 plakalı otomobil savrularak ters döndü.

Her iki otomobilde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yan yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü.

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