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E-5'te korku dolu anlar: Duvardan aşağı atlayan genç kız hastaneye kaldırıldı

E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde 18 yaşında bir genç kız, istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
E-5'te korku dolu anlar: Duvardan aşağı atlayan genç kız hastaneye kaldırıldı
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Olay, dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

İkna çalışmaları sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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