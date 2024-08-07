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E-5'te trafik kaosu! Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'da E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kaosu yaşanıyor. İBB Metrobüs yolunu yenilemek için Avcılar'da 1 şerit trafiğe kapanırken, TEİAŞ ise yeraltı yüksek gerilim kabloları çalışması nedeniyle Küçükçekmece'de 1 şeridi trafiğe kapattı. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan çekilen görüntülere yansıdı.

IHA7 Ağustos 2024 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
E-5'te trafik kaosu! Kilometrelerce kuyruk oluştu
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İstanbul'da her geçen gün artan araç sayısı trafiği zamanla daha yoğun hale getiriyor. Bunun üzerine aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle kapatılan şeritler trafiği kaosa haline getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 karayolu üzerinde Küçükçekmece'den Avcılara doğru 1 şeridi trafiğe kapattı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yer altı kablosu çalışması nedeniyle ise E-5 karayolunda Avcılar'dan Küçükçekmece'ye doğru yan yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapattı. İkisinin aynı anda olması vatandaşların her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntülerde ise araçların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi. Bir çok vatandaş trafik nedeniyle işe geç kaldığını ifade eti. Bazıları ise trafik nedeniyle arabalarını kullanamadıklarının altını çizdi. Mega şehirde aynı anda yapılan çalışmalar, altyapı konusunda yetkililerin koordinasyon içerisinde çalışmadığı yorumlarına neden oldu.

"KENDİ ARACIM VAR AMA TRAFİK NEDENİYLE KULLANAMIYORUM"

Metrobüs çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşadığını ifade eden Doğan Şahin, "Metrobüsler aşırı derece bu çalışmalardan etkileniyor çok trafik oluyor. Kişi sayısı çok fazla olduğu için metrobüste bekleme süremiz arttırıyor. Kendi aracım var ama trafik nedeniyle kullanamıyorum. A noktasından B noktasına gidene kadar en az 1,5 saat geçiyor. Benim için büyük bir vakit kaybı oluyor. Onun yerine evde uyumayı tercih ediyorum" diye konuştu.

"BUGÜN TRAFİK YÜZÜNDEN İŞE GİDEMEDİM"

İstanbul'da artık günün her saati trafik sorununu yaşadıklarını ifade eden Yaşar Mutlu, "Bakım onarım çalışmaları zamansız yapıldığında bizi çok kötü etkiliyor. İşe çoğu zaman arabayla değil aktarma yaparak gitmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün trafik yüzünden işe gidemedim. Geç kaldığımız için çalıştığım fabrikaya almıyorlar. Bende işe gidemeden geri dönmek zorunda kaldım. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Büyükçekmece'den buraya doğru 2 saate gelemedim. Yan yolda trafik çalışması olduğu için trafik uzuyor" dedi.

"İNSANLARIN SICAKTAN İŞ ÇIKIŞINDA ÇİLEDEN ÇIKMALARI NORMAL"

Trafiğin İstanbul'un bitmeyen çilesi olduğunun altını çizen Berkan Taner, "Yol bakım çalışmaları ile birlikte trafik yoğunluğu çok fazla arttı. Bende doğru düzgün bir yol bakım çalışması yapılmıyor. En çok metrobüsü kullanan vatandaşlar bu durumdan etkileniyor. İnsanların sıcaktan iş çıkışında çileden çıkmaları normal" diyerek sözlerini tamamladı.

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