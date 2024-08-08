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Güncel

E-5'teki çalışmalar trafiği durma noktasına getirdi

Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan 'beyaz yol' ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
E-5'teki çalışmalar trafiği durma noktasına getirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasında mevcut metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı, yola dubalar yerleştirildi.

Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

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