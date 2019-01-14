E Devlet 99/1 askerlik yerleri sorgulama ekranı, açıklandı mı MSB TSK son dakika askerlik yerleri ne zaman belli olacak

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 99/1 askerlik yerleri sorgulama ekranı, açıklandı mı? MSB TSK son dakika askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2019 Şubat celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilecek? E Devlet giriş er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvurusu nasıl yapılır? sorularına ilişkin araştırmalar başladı. Yarın açıklanması beklenen askerlik yerleri ile ilgili MSB ve TSK son dakika açıklamalarını asal.msb.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nca düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik yapacak vatandaşların askerlik yerleri ile ilgili bekleyiş sürüyor. 99/1 askerlik yerleri sorgulama ekranı, vatani görevlerini yapmaya hazırlanan birçok gencin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 99/1 askerlik yerleri aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği acemi birliklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre birliklerine göre yol hazırlıklarını gerçekleştirecek. Duyuru Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden yapıldıktan sonra askere gidecekler askerlik yerleri ile ilgili bilgiye https://www.turkiye.gov.tr/' giriş yaparak öğrenebilirler. 99/1 askerlik yerleri E Devlet giriş işlemi "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Askerlik yerleri ile ilgili duyurunun 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor. İşte son açıklama ve detayları...

Bu yazımızda sizlere 2019 yılı Şubat Celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki (12 ay er olarak askerlik yapacaklar) yükümlülerin askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını, askerlik yerlerini nasıl sorgulayabileceklerini ve askere alım sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatacağız.



Her celp döneminden önce Milli Savunma Bakanlığı Resmi İnternet sitesinde askere alımla ilgili bir duyuru metni yayınlanmakta ve askere alım sürecine ilişkin yükümlülerin ne yapmaları gerektiği anlatılmaktadır. Bu duyuru metni aynı zamanda TRT kanallarında da yayınlanmaktadır. Askere gidecek herkesin bu duyuru metninde yer alan bilgilere uyması zorunludur. Milli Savunma Bakanlığının bu duyuru metninde askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere sevk belgelerinin ne zaman alınabileceği, askere sevk belgelerinin İnternet üzerinden hangi tarihe kadar alınabileceği ve askere sevk belgelerinin askerlik şubesinden ne zamana kadar alınabileceği açıklanmaktadır. Genellikle bu duyuru metni yayınlandıktan 1 hafta sonra yerler açıklanmaktadır.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Askerlik yerleri 15 Ocak 2019 tarihinde saat 10:30’da açıklanacaktır. Resmi duyuruda askerlik yeri açıklanma saati bu şekilde yapılmış olsa bile bu durum uygulamada değişmektedir. Daha önceki tecrübelerimize göre askerlik yerleri saat 16:30 gibi açıklanmaktadır. Bazen saat 22:00’da açıklandığı bile olmuştur. Genelde açıklanma saatinde gecikmeler olmaktadır. Maalesef saat 10:30’da açıklanacak denilmesine rağmen ciddi gecikmeler olabilmektedir. Saat 24:00 olmadan mutlaka açıklanacaktır. Daha önceki yıllarda her zaman söylenen gün açıklanmıştır. Saat bazen tam zamanında bazen geç saatlerde olmaktadır.

e-Devlet'ten askerlik yeri nasıl sorgulanır?



Öncelikle e-Devlet'in internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/'ye gidin. Burada şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın ve ardından arama bölümüne "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak arama yapın. Karşınıza Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan bu işlem çıkacaktır. buradan askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

ASKERLİKTE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?



Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.



YEMİN TÖRENİ KAÇ SAAT SÜRMEKTEDİR?



Yemin töreni, programın durumuna göre değişmektedir. Tören içerisinde konuşmalar ve ödül programı dahil ortalama bir yemin töreni 1 saat sürmektedir. Fakat askerler için tören öncesi hazırlık ve programın tamamı 3-4 saati bulabilmektedir.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



Askerlik yeri açıklandığında askere gidecek kişiler için 3 ihtimal söz konusudur.



1) Bazı kişilerin askerlik yeri ve askerlik sınıfı (jandarma, topçu, havacı falan) belli olacaktır. Bazı kişiler ise sonraki celp dönemine aktarılacaktır. Yani kişi o dönem askere alınmamış demektir. Askere alınmayan kişi sonraki celp dönemini beklemek zorundadır. Maalesef askerliği sonraki celp dönemine bırakılan kişinin yapabileceği tek şey sonraki celp dönemini beklemektir. Yani ilk ihtimal askerliğe o celp döneminde gidip gidemeyeceği durumudur.



Askere gitmesi kesinleşen ve askerlik yeri belli olan kişiler için ise iki ihtimal vardır. A grubu yada B grubu olmak. Askerlik yeriniz açıklandığında ya A Grubu olarak askere gidersiniz ya da B Grubu olarak.

A Grubu ve B Grubu Ne Demek



2) A Grubu askere gidecekler normal celp döneminde askere giderler. Bu normal olandır ve her celp döneminde askere alınan kişilerin % 90’ı A Grubu olarak askere alınır. Mesela şubat celp dönemine başvuru yaptınız ve A Grubu çıktı diyelim. Siz Şubat ayının ilk haftasında askere alınırsınız. Normal olan da budur zaten.



3) B Grubu askere gidecek kişiler ise normal celp dönemlerinden 45 gün sonra askere giderler. Mesela şubat celp dönemine başvuru yaptınız ve size B Grubu çıktı diyelim. Bu durumda A Gruplarından yaklaşık 45 gün sonra yani Mart 15 gibi askere gidersiniz. B Grubu olmak istenen bir şey değildir.

MSB’nin 99/1 Tertipler (2019 Şubat Celp Dönemi) İçin Yayınladığı Duyuru Metni



Şubat 2019 Er Celbinde Silâhaltına Alınacak Yükümlülere Ait Duyuru



Şubat 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Şubat 2019 er celp döneminde;

1999 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2019 olanlar,

Celp dönemi şubat 2019 olmadığı halde, şubat 2019 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden şubat 2019 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 ocak 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

Şubat 2019 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;



(1) askerlik şubelerinden 15 ocak – 01 şubat 2019,



(2) e-devlet üzerinden 15 ocak – 31 ocak 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;



(1) askerlik şubelerinden 01 mart – 14 mart 2019,



(2) e-devlet üzerinden 01 mart – 13 mart 2019 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt işyerlerinden veya ptt kart ile ptt matiklerden alabileceklerdir.

Şubat 2019 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 01 şubat 2019 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 14 mart 2019 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile yoklama kaçağı olup, yoklamasını müteakip 15 gün içerisinde sevk evrakını almayanlar, sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Celp nedir?



Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.



Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir?



Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



2. Banyo Malzemeleri

Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.



3. Kişisel Bakım Malzemeleri

Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...



4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi

Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.



5. İçlik

Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.



6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



7. Traş Malzemeleri

Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.



8. Saat

Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.



9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.

2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız



ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.



10. Bot Boyası ve Bot Fırçası

Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.



11. İğne iplik ve Çengelli iğne

Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.



12. Ortopedik tabanlık ve Vatka

Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.



13. Askılık



14. Islak Mendil ve Selpak



15. Yara bandı ve Kulak tıkacı



16. Sivil Giysiler

Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.



17. Bankamatik Kartı



18. Mantar Kremi