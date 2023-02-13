E-devlet fay hattı nasıl sorgulanır? Türkiye Deprem Tehlike Haritası e-devlet fay hattı sorgulama ekranı

Fay hattı sorgulaması, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası gündeme geldi. Vatandaşlar; 10 ilde binlerce evin yıkıldığı, yüzlercesinin ise ağır hasar gördüğü depremin ardından evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı. AFAD'ın hazırladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritasında fay hatları görüntülenebiliyor. Peki e-devlet fay hattı nasıl sorgulanır? İşte Türkiye Deprem Tehlike Haritası e-devlet fay hattı sorgulama ekranı

E-DEVLET FAY HATTI NASIL SORGULANIR?



AFAD'ın E-Devlet bağlantısı üzerinden deprem Haritası fay hattı sorgulamasıyla aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.

Son dönemlerde daha sık artan ve can kayıplarına sebep olan depremlerin ardından hizmetine sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulamaları ile vatandaş yaşadığı bölgenin fay hatlarını ve deprem tehlikesini görebiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde oluşturulan fay hatları haritası kullanıma sunuldu. AFAD'ın hazırlamış olduğu Türkiye fay hattı sorgulama sisteminde, ayrıntılı verilerle mahalle mahalle deprem risk haritası hazırlandı.

Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını e-devlet aracılığıyla MTA'nın sitesinde yer alan sistem üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Türkiye Fay hattı Haritası üzerinde renkler açık sarıdan, koyu kırmızıya doğru tonlar ile belirlenmiş. Açık sarı en az riskin olduğu yeri belirtirken, koyu kırmızı en riskli bölgeleri göstermektedir.

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1-https://tdth.afad.gov.tr üzerinden E-Devlet kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

2-Karşınıza "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" açıldıktan sonra sol üst köşede yer alan "Adres Sorgulama" linkine tıklayarak adres bilgilerinizi seçiniz.

3- İl, ilçe, köy ve mahalle bilgilerinizi giriniz. Seçim yaptıktan sonra harita sorguladığınız bölgeye yakınlaşacaktır.

4- Bölgenin renk tonu ile fay hattı ve tehlike durumu ile ilgili bilgiye buradan sahip olabilirsiniz.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.