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E-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı: Oltalama sitelerine dikkat

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artığını belirterek, e-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarıda bulundu.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 18:52 - Güncelleme:
E-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı: Oltalama sitelerine dikkat
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından kullanıcıları "arayüz taklitçilerine" karşı uyarısını alıntılayarak bir paylaşımda bulundu.

Bazı dönemlerde e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit edilerek siber saldırganlar tarafından dolaşıma sokulan oltalama sitelerinin son zamanlarda artışa geçtiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz sonuçlara mahal vermemek için, e-Devlet Kapısı hesabınızda iki aşamalı giriş özelliğini aktif hale getirmeyi ve işlemlerinizi yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresinden ve 'e-Devlet Kapısı' mobil uygulaması üzerinden yapmanız gerektiğini unutmayın."

  • oltalama siteleri
  • e-Devlet Kapısı
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi

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