E devlet KYK yurt başvurusu adım adım başvuru şekli! e-Devlet KYK başvuru ekranı sizlerle

KYK yurt başvuruları bugün itibari ile kabul edilmeye başlandı. Üniversite okuyan öğrenciler KYK'nın kredi, burs ve yurt imkanlarından yararlanmak istiyorlar. Yeni dönemde üniversiteye kayıt yaptıracak olan adaylar gözlerini KYK yurt başvurularına çevirmişlerdi. Beklenen açıklama T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başladı ve başvurular 26 Ağustos’a kadar devam edecek. E devlet KYK yurt başvurusu adım adım başvuru şekli merak ediliyor. e-Devlet KYK başvuru ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor.

E DEVLET KYK YURT BAŞVURUSU ADIM ADIM BAŞVURU ŞEKLİ!

1) e-Devlet Kapısı

http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş̧” bağlantısına tıklayınız

2) Kimlik Doğrulama Sistemi

Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi

Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Hizmet Kullanımı

1. Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, sistem sizi kimliğinizi doğrulamak üzere yurt başvurusu için giriş sayfasına yönlendirecektir. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

2. T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz.

3. e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin kullanımına ilişkin taahhütnameyi dikkatlice okuduktan sonra “Okudum” ve “Kabul ve Taahhüt ediyorum” onaylayarak işleme devam ediniz.

4. Eğer e-Devlet Kapısına ilk defa giriş yapıyorsanız güvenliğiniz için sistem sizi yeni şifre belirlemeye yönlendirecektir. “Yeni Şifre Belirle” kutucuğuna tıklayarak işleme devam ediniz.

5. Birinci kutucuğa ilk defa giriş yaptığınız e-devlet şifrenizi, ikinci ve üçüncü kutucuğa belirlemiş olduğunuz yeni e-devlet şifrenizi giriniz. Ardından “değiştir” butonunu tıklayarak işleme devam ediniz.

6. Şifre değiştirme işlemini tamamladıktan sonra “tamam” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

7. Profil bilgileriniz yurt başvurusunda azami önem arz etmektedir. “Profilimi Şimdi Güncelle” seçeneğini tıklayarak açılan pencerelerden profilinizle ilgili doğru bilgileri giriniz ve işleme devam ediniz.

8. Profilinizle ilgili doğru bilgileri giriniz ve işleme devam ediniz.

9. Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

10. Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır.

Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. “Kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise “Kimlik Bilgilerim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz.

11. Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

12. Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

13. Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.

14. Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz.

15. Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.

16. Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

17.“Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.