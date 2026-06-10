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''E-devlet'' propagandası ellerinde patladı! Siber saldırı iddiaları çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), 'e-Devlet Kapısı'na siber saldırı gerçekleştirildiği' ve 'sistemin çöktüğü' yönündeki iddialar yalanlandı.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2026 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
''E-devlet'' propagandası ellerinde patladı! Siber saldırı iddiaları çürütüldü
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DMM'nin NSosyal'deki hesabından, bazı sosyal medya hesapları ve dijital mecralarda yer alan, "e-Devlet Kapısı'na siber saldırı gerçekleştirildiği" ve "sistemin çöktüğü" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Bahsi geçen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği zafiyeti veya sistemsel çökmenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

e-Devlet altyapısında yaşanan yoğunluk ve sürdürülen teknik iyileştirme çalışmaları nedeniyle, sistemin bazı hizmetlerinde geçici erişim sorunlarının yaşanabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Kamuoyunun yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması, doğrulanmamış ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

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