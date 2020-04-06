06 Nisan 2020 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:58

e Devlet uygulaması ile vatandaşlar istedikleri işlemi devlet dairelerine gitmeden de kolayca yapabilirler. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan çalışan vatandaşlar e-Devlet'ten Sosyal Güvenlik Kayıt izin belgesi alarak işlerine gidebilecekler. Peki e devlet şifresi nasıl alınır? e Devlet şifresini kaybeden veya unutanlar için e Devlet giriş şifre işlemleri sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izole dikkate alınarak e-Devlet şifresini PTT veya bankalardan almak yerine online olarak alabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kayıt izin belgesi ve seyahat izin belgesi ve benzeri belgeler almak isteyen vatandaşlar e-Devlet giriş şifre işlemlerini yoğun olarak araştırmakta. Peki e Devlet şifresi nasıl alınır? e Devlet giriş şifre işlemleri sayfası haberimizin içindedir.

e-Devlet şifresini unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.

E DEVLET ŞİFRE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e Devlet Kapısı’na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ ŞİFRE ALMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ ‘ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

E-DEVLET GİRİŞ SAYFASI