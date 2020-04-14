14 Nisan 2020 Salı 12:55 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:55

"e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı - Maske kodu nasıl alınır? Eczane maske başvurusu nasıl yapılır?" soruları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Ücretsiz maskeler eczaneler ve PTT'nin dağıtımı ile alınabilecek. Vatandaşlar gelen kısa mesaj kodu ile eczanelere giderek maskelere erişim sağlayabilecekler. İşte, e-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı - Maske kodu nasıl alınır? Eczane maske başvurusu nasıl yapılır?" sorularının cevapları ve detaylar...

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Çolak, açıklama yaptı.Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

"İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak."

Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske başvurusu e Devlet ve ePTTAVM üzerinden yapılacak. e Devlet ve ePTTAVM bücretsiz maske başvuru sayfasında kişisel bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

Aynı başvurusu sayfasında aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.

Güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en alttaki ‘Maske Siparişi Ver' butonuna basmanız gerekiyor.