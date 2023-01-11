İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7855
  • EURO
    20,1688
  • ALTIN
    1138.17
  • BIST100
    4933.65
Güncel

E-Devlet'ten yeni hizmet

Noterler tarafından düzenlenecek taşınmaz satış sözleşmelerine ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
E-Devlet'ten yeni hizmet
ABONE OL

Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmazın Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliğinin "e-randevu/başvuru" uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Gerekli belgeler Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) yüklenecek ve belgelerin asılları randevu tarihinde noterliğe ibraz edilecek.

Noter, başvuru üzerine TNBBS'den başvuru belgesi düzenleyecek. Hukuki veya fiili engel nedeniyle başvuru belgesinin düzenlenememesi durumunda başvuru reddedilerek taraflara güncelleme imkanı sağlanacak.

Noter düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi'nden iletecek. Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, hak sahibini belirleyip taşınmazın satışına engel hukuki bir durumunun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi hazırlayacak.

Sözleşme Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek ve tapu müdürlüğünce tapu siciline tescili sağlanacak.

  • Noter
  • e-Devlet
  • taşınmaz satış sözleşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.