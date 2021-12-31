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e-Duruşma uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırıldı

Hukuk mahkemelerinde avukatların yargılamalara bulundukları yerden ses ve görüntülü olarak çevrim içi katılmalarına imkan sağlayan e-Duruşma uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırıldı, 2021'de 53 bin 799 e-Duruşma görüldü.

AA31 Aralık 2021 Cuma 13:10 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 13:10
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Alınan bilgiye göre, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında üçüncü yargı paketiyle hukuk sistemine kazandırılan e-Duruşma, Kovid-19 salgını döneminde avukatlar tarafından ilgi görmeye devam etti.

İlk olarak 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, Adalet Bakanlığınca 2021'de 81 il geneline yaygınlaştırıldı. Çalışmalar sonucu e-Duruşma, 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanabilir hale geldi.

Uygulamanın başladığı 2020'deki yaklaşık 4 aylık süreçte 1278 e-Duruşma yapıldı, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla bu sayı 2021'de 53 bin 799'a yükseldi.

Bugüne kadar bu yöntemle görülen duruşma sayısı 55 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

- UYAP'TAN TALEP GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

e-Duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

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