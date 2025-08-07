e-imza çetesinden sazan sarmalı yöntemi

Türkiye'yi sarsan 'sahte kimlikle e-imza ve sahte diploma' soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada çete üyelerinin yakalanmamak için kopya e-imzaların bin ila 3 bin arasındaki ödemelerini yasadışı bahis oynayanlara ödettiği belirlendi.

SAVCILIKTA ÖĞRENDİLER

İddianameye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ahmet Özer adına üretilen sahte elektronik imzanın 2 bin 399'lik ödemesi D.A.S. tarafından yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde "Oynadığım yasadışı bahis siteleri için gönderim yapmıştım" dedi. Mersin'de yaşayan A.Ö.'nün de yine Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Metin Saygılı adına yasadışı üretilen e-imzanın bin 100 TL'lik ödemesini yaptığı saptandı. A.Ö. de ifadesinde parayı yasadışı bahis oynamak için gönderdiğini söyledi. Şebekenin e-imzaları BTK'ya hizmet sunan TÜRKTRUST ve EIMZATR Bilişim şirketlerinin ofislerinden sahte kimliklerle temin ettikleri tespit edilmişti.

ÇAKMA KİMLİK BASIP UYUŞTURUCU TAŞIDILAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, çete üyesi Gülseren Üstün, ifadesinde elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun teklifi üzerine e-imza üretme karşılığında 3 bin lira aldığını itiraf etti. E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun Ankara ve İstanbul şubelerinden e-imza çıkardığını anlatan Üstün, başvuruda ibraz ettiğim iki farklı sahte kimliği de Kadiroğlu'ndan aldığını söyledi.

Kadiroğlu'nun evinde sahte kimlikleri kaplamak için kullandığı makineler olduğunu da belirten Üstün, şöyle konuştu: Vural Durmaz da, Ziya Kadiroğlu'yla beraber çalışıyordu. Genelde arabada uyuşturucu taşınırken Vural Durmaz oluyordu ve polis uygulama noktalarında kimliğini göstererek rahatlıkla aracın uygulama noktasından geçmesini sağlıyordu.

KENDİSİNİ DE LİSEDEN MEZUN ETTİ

Soruşturmanın Adana ayağında tutuklanan Mihyeddin Yakışır'ın telefon görüşmelerini 3 Suriyeli adına çıkardığı hattan yaptığı; çok sayıda sahte diploma dağıttığı ortaya çıktı. Yakışır'ın, Ege, İnönü, Ağrı İbrahim Çeçen, Süleyman Demirel, Atatürk ve Çanakkale 18 Mart üniversiteleri ile eğitim kurumlarına ait sistemlerde, üst düzey personelin sahte e-imzalarını kullandığı tespit edildi. Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı; uyuşturucu dahil 8 ayrı suçtan da kaydı olduğu öğrenildi.