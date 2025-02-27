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''e-Kolay İhracat Platformu''nun tanıtımı yarın yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret ve e-ihracat alanında dijital altyapının güçlendirilmesi ve ihracatçıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere tek çatı altında kolayca erişilmesi amacıyla kullanıma sunulan e-Kolay İhracat Platformu'nun (E-KİP) tanıtımını yarın yapacak.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
''e-Kolay İhracat Platformu''nun tanıtımı yarın yapılacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geleneksel ihracata ilişkin uluslararası alanda örnek gösterilen Kolay İhracat Platformu'ndaki deneyimle e-ihracat modeline odaklanıldı.

Bu kapsamda Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nin "ticarette dijital dönüşüm" hedefi doğrultusunda, e-ticaret ve e-ihracat alanında dijital altyapının güçlendirilmesi ve ihracatçıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere tek çatı altında kolayca erişim sağlanması amacıyla platformu işleme sundu.

Firmalara küresel pazarlarda rekabet avantajı kazandıracak 12 farklı modülden oluşan platform, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay anlaşılır içerikleriyle e-ihracata başlamak veya mevcut süreçlerini güçlendirmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Platformun kamuoyuna tanıtılması amacıyla Ticaret Bakanı Bolat'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de Bakanlığın Söğütözü Yerleşkesi Konferans Salonu'nda "e-Kolay İhracat Platformu Lansman Töreni" gerçekleştirilecek.

  • e-KİP tanıtımı
  • e-ihracat
  • dijital altyapı

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