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e-Nabız'a depremzedeler için yeni özellik

e-Nabız'a kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.

AA14 Şubat 2023 Salı 18:42 - Güncelleme:
e-Nabız'a depremzedeler için yeni özellik
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e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.

1. VE 2. DERECE YAKINLARA AİT FOTOĞRAFLAR YÜKLENEBİLECEK

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.

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