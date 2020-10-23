23 Ekim 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 16:38

E Nabız'a nasıl kayıt olunur, e-nabız şifresi nasıl alınır? sorularının yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle artan talepten dolayı grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi. Bu yıl grip aşısı ilk etapta sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak. Grip aşısı alabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı olmak isteyenlerin E Nabız kayıt olup bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor. Peki e Nabız'a nasıl kayıt olunur, e nabız şifresi nasıl alınır? İşte merak edilen tüm detaylar.

E NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E NABIZ'A NASIL KAYIL OLUNUR? (E-DEVLET GİRİŞİ OLMADAN)

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET İLE E-NABIZ'A NASIL KAYIT OLUNUR?

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. e-Devlet girişine tıkladığınızda e-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

e-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e Nabız'ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlillerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

E NABIZ KAYIT OL!

Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. İlk turda gelen aşılar, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi. Buna göre; Kimler grip aşısı olabilecek?

Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Aşılarının sınırlı sayıda olması nedeniyle, grip aşısı önce Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk grubundakilere yapılacak.

Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, e-Nabız’a girerek bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor. Bakanlık tarafından 65 yaş üstü, kalp damar hastalığı, kronik rahatsızlıkları olan, kanser tedavisi gören ve organ yetmezliği bulunan riskli kişiler önceliklerine göre sınıflandırıldı.