E- okul LGS 2019 güvenlik kayıt no nedir? E-okul LGS güvenlik kayıt no nasıl öğrenilir? LGS tercih robotu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) lise tercihleri tüm hızıyla devam ediyor. 2019 LGS tercihleri 12 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri E okul üzerinde yer alan modül üzerinden alınacak. E-Okul tercih giriş ekranında öğrencilerin karşısına çıkan güvenlik kayıt no, adaylardan sonraki tercihler ve tercih düzenleme işlemlerinden talep edilen bilgiler arasında yer alacak. Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. Peki, E- okul LGS 2019 güvenlik kayıt no nedir? E-okul LGS güvenlik kayıt no nasıl öğrenilir? LGS tercih robotu nasıl kullanılır? İşte E-okul LGS ile ilgili tüm detaylar haberimizde