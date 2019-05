E okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? E okul VBS giriş ekranı!

İşte E okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama işlemleri nereden yapılır? Sorularına yanıt aranıyor. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sınavlarının bitimine kısa bir süre kala vatandaşlar ve öğrenciler sınav sonuçları ve teşekkür takdir hesaplama aramalarına hız verdi. Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Okulların kapanmasına kısa bir süre e Okul öğrenci giriş sayfasında gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor. 14 Haziran 2019 tarihinde 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek. İkinci dönemin son sınavları devam ederken öğrenciler ve ailelerinde de heyecanlı bekleyiş sürüyor. e Okul VBS giriş ile not hesaplama, sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama hakkında detaylar haberimizde.

TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS giriş için için e-okul.meb.gov.tr resmi internet sitesine girilmelidir. Sitede iki farklı bölüm yer almaktadır. Bunlardan birisi ''e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'' diğeri ise ''Veli Bilgilendirme Sistemi''dir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparlar. Öğrenciye ait olan ders notları, sözlü notları, performans notları, proje notları vb. girişi yaparlar.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ise öğrenciler ve veliler giriş yapmaktadır. Öğrenciye ait olan tüm ders notları buradan görülebilir. Sisteme giriş yapmak için öğrenciye ait olan okul numarası ve T.C. kimlik numarası girilir. Ekrandaki ilgili alana güvenlik kodunun doğru şekilde girilmesi ile sisteme giriş yapılır.

E-okul VBS sistemi üzerinden öğrencinin güncel devamsızlık bilgisi, merkezi sınav giriş belgesi, okul tarafından yapılan duyurular, merkezi sınav tercih sonuçları gibi bilgilere hızlı erişim sağlanabilir.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

Haftalık ders programı: öğrencilerin ders günlerinde hangi derslere katılım göstermesi gerektiği tanımlanır.

Şube not ortalaması: öğrencinin herhangi bir dersteki not ortalaması sınıfın yine o dersteki genel not ortalamasıyla kıyaslar.

Not bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde aldıkları notları gösterir.

Devamsızlık bilgisi: öğrencilerin dönem içerisinde kaç gün okula gelmediğini gösterir.