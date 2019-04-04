E Okul veli bilgilendirme sistemi 2019! Veli bilgilendirme girişi nasıl yapılır?

E Okul veli bilgilendirme sistemi 2019 giriş ekranı milyonlarca veli tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS başvurusu işlemleri MEB ile e Okul üzerinden alınıyor. Böylelikle velilerin e-Okul sistemine olan ilgisinde artış yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu kurum tarafından dün yayımlandı ve başvuruları almaya başladı. Peki, E Okul veli bilgilendirme sistemi 2019 giriş ekranı nasıl kullanılır? Veli bilgilendirme girişi nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtlarını sizler için derledik...

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2019!

E-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son bir yılda 1,5 milyar kez giriş gerçekleştirildi. Bu girişlerin yüzde 80'i, 18 milyon akıllı telefonda kurulu mobil e-Okul uygulamasından yapıldı. E okul sistemi öğrencilerin ve velilerin her konuda düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkkında tüm bilgilerin yer aldığı bu sistem, eğitim alanında velilere kolaylıklar sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabiliyorlar.

VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu bilgilerin tamamı doğru bir şekilde doldurulduktan sonra karşınıza ikinci bir bölüm açılıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri isteniyor. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi sorular yöneltiliyor. Son aşama olarak da öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem aktif hale geliyor. Tüm bu aşamaları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabiliyor ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebiliyorsunuz.