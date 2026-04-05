Ünlü E-spor oyuncusu suç makinası çıktı! 21 suçtan aranan hükümlü Tuzla'da yakalandı

Bir dönem e-spor arenalarında fırtınalar estiren ve dünyanın en çok kazanan isimleri arasında gösterilen İlkan Saydan'ın firar macerası Tuzla'da noktalandı. Hakkında 21 farklı suç kaydı bulunan ve aylardır her yerde aranan ünlü oyuncu, polisin nefes kesen operasyonuyla yakayı ele verdi.

5 Nisan 2026 Pazar 11:12
E-spor camiasının yakından tanıdığı İlkan Saydan, başarılarıyla değil, karıştığı skandallarla Türkiye gündemine oturdu. 2024 yılında kız arkadaşıyla yaşadığı darp ve şantaj olaylarıyla yargı kıskacına giren Saydan, hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak geçtiğimiz yılın Temmuz ayında cezaevinden firar eden ünlü isim, firari olduğu dönemde sosyal medya programlarına katılarak adeta adalete meydan okumuştu.

21 SUÇTAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibi, Saydan'ı Tuzla'da köşeye sıkıştırdı. Yapılan incelemelerde; "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Cinsel taciz", "Hırsızlık", "Dolandırıcılık" ve "Tehdit" gibi birbirinden ağır 21 farklı dosyadan UYAP kaydı olduğu ortaya çıktı.

ADALETTEN KAÇAMADI

Hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saydan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir dönemin parlayan yıldızı, kelepçeli görüntüsüyle e-spor camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Adalet bir kez daha tecelli ederken, firari oyuncu yarım kalan cezasını çekmek üzere yeniden demir parmaklıklar ardına gönderildi.

