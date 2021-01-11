E-Twiinning projesi devam ediyor: Pandemi öğrencileri de öğretmenleri de durdurmadı

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 17:11

Projeye İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Kemalpaşa 75. Yıl Ortaokul Fen bilimleri öğretmeni Mehmet Reşat Yıldırım ile yine İzmir’in Selçuk ilçesi Fatma Günay Ortaokulu Bilişim Teknolojileri öğretmeni Taylan Çelik’te yer alırken, İstanbul’dan iki okul; İtalya, Litvanya, Yunanistan ve Çek cumhuriyeti de projede bulunmaktadır.

Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya geldiği projede öğrencilerin , hayatlarımıza yön vermiş bilim insanları hakkında araştırmalar yapmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları, yabancı dillerini geliştirmeleri ,işbirliği konusunda deneyim kazanmaları, arkadaşlık ilişkilerinin pekiştirmeleri, web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Her ay araştırılacak bilim insanını ve kullanacakları web 2.0 aracını oylamayla belirleyen tüm ülkelerin öğrencileri işbirliği ilkesiyle görevlerini tamamlamaktadır. Projeler öğrenci velilerinden de tam destek görmektedir. Pandemi sürecinde online olarak devam eden projenin Mayıs ayında tamamlanması planlanmaktır.