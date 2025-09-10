İSTANBUL 29°C / 20°C
Güncel

e-YDS başvuruları başladı: Son gün 18 Eylül

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 27 Eylül'de yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/10 İngilizce) başvuruları başladı. Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin 'odeme.osym.gov.tr' sitesinden yapabilecek.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
e-YDS başvuruları başladı: Son gün 18 Eylül
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, e-YDS 2025/10 İngilizce, 27 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını 18 Eylül'e kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 4 bin 376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 kontenjanla sınırlı olacak.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek, kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacak.

