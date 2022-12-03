e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2022/13 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

E-YDS DÜN YAPILMIŞTI



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacak. 5 bin 81 adayın katılımıyla yapılacak sınavda toplam 352 personel görev alacak. e-YDS'de adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Saat 13.45'te başlayacak e-YDS için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirilmişti.