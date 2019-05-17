21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0576
  • 6,7742
  • 250.408
  • 86.958
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde makas atarak yolcu dolu servis minibüsünün önüne geçen lüks otomobilin sürücüsü, yolcuların tepki göstermesi üzerine bir de ani fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Onlarca insanın canını tehlikeye atarak karayolunu birbirine katan maganda, araç kamerasına yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.00 sıralarında E-5 karayolu Sefaköy mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BOZ 263 plakalı lüks otomobil, makas atarak yolcu dolu servis minibüsünün önüne geçti. Servis şoförünün ve yolcuların tepki göstermesi üzerine otomobil sürücüsü, karayolunda makas atarak gitmeye devam etti. Ancak bir süre sonra otomobil sürücüsü bu kez de servis minibüsünün önünde defalarca ani fren yaparak ve direksiyonu kırarak kazaya davetiye çıkarttı.
 
Makas atarak araçların üzerine süren sürücü, karayolunu birbirine kattı. Yaşananlar ise minibüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
 

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay'dan emsal 'maaş' kararı

Yargıtay'dan emsal 'maaş' kararı

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

Ordu’da üretiliyor! Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Aracını bu halde bulan öğretmen şokta: Neden bana yapıldı

Aracını bu halde bulan öğretmen şokta: Neden bana yapıldı

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Eşi Dilber Ay'ın ölüm anını anlattı: O günden 3 gün sonra vefat etti

Eşi Dilber Ay'ın ölüm anını anlattı: O günden 3 gün sonra vefat etti

ABD’de F-16 uçağı binanın üzerine düştü

ABD’de F-16 uçağı binanın üzerine düştü
 

POPÜLER HABERLER

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

´Yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı eser´ rekorunu kırdı!

Milyonlarca emekli bekliyordu! Geri sayım başladı

Milyonlarca emekli bekliyordu! Geri sayım başladı

Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek! Raflarda yerini aldı

Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek! Raflarda yerini aldı

Dolar milyarderleri hangi ülkelerde yaşıyor?

Dolar milyarderleri hangi ülkelerde yaşıyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA