Ebru Kain: Kayalık zemine kurulu yapılar sağlam algısı yanlış

Tarabya, Beyoğlu ve Bayrampaşa'nın yanı sıra Tekirdağ'da inşaat projeleri üreten Kain Yapı Gayrimenkul A.Ş. kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain, kentsel dönüşüme dair açıklamalarda bulunup yanlış bilinen kayalık zemin konusuna açıklık getirdi.

Bir binayı sağlam kılan üç ana unsurun olduğunu vurgulayan Kain,

"Sağlamlık konusunda üç parametremiz var: Zemin yapısı, beton ve demir kalitesi. Bu üç unsur doğru projelendirilip, yönetmeliklere uygun olarak bir araya getirildiği taktirde depreme karşı dayanıklı bir yapıdan söz edebiliriz. Bu konu üzerindeki çalışmalarımızı resmi hesabım olan @ebrukain instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hakkımızda açılan diğer sahte hesaplara itibar etmeyiniz" diye konuştu.

YUMUŞAK ZEMİNLERE GÜVENLİ YAPILAR YAPILABİLİR

Basında da sıkça vurgu yapılan kayalık zemin konusunda ise Ebru Kain "Kayalık zemine kurulu yapılar sağlam" düşüncesinin yanlış olduğunu söyledi:

"Tek başına zemin depreme dayanıklılık noktasında yeterli bir kriter değil. Zira zemin sağlam olsa da bina uygun malzemelerle kurallara uygun yapılmamışsa olası bir depremde hasar görmesi ya da yıkılması mümkün. Ayrıca yumuşak zeminlere de depreme dayanıklı konutlar yapılabilir. Zemin yapısına uygun temel atılır, kat sayısı buna göre belirlenir ve uygun taşıyıcı sistemler uygulanırsa yumuşak zeminlere de güvenli konutlar inşa edilebilir."

ACI TECRÜBELERDEN GEREKLİ DERSLER ALINDI

Yapıların simetrik olması, düşey ve yatay yüklerin eşit şekilde dağıtılması, bina kolonlarının ve duvarlarının doğru yerleştirilmesi ve yapısal birleşim noktalarının güçlendirilmesi gibi önemli faktörlere de dikkat çeken Ebru Kain sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern teknolojiler ve yapı malzemelerindeki gelişmeler güvenli konut üretimini kolaylaştırıyor. İnsanlar da artık daha bilinçli. Yaşadığımız acı tecrübelerden gerekli dersler alındı. Gelinen noktada, depreme dayanıklı konut inşaatlarının artarak talebin bu yönde evrilmesini bekliyoruz."