15.01.2020 13:06 - Güncelleme: 15.01.2020 13:06

Merakla beklenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin tarihi belli oldu. Türkiye’de sanat ve televizyon dünyasında 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği 46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu yılın Pantene yıldızı parlayanları Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)