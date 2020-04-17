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Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüne sebep olan hastalığı neydi?

Ebru Şallı'nın oğlunun ölüm haberinin sonrasında Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı neydi? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? İşte Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı

17 Nisan 2020 Cuma  14:55 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 14:55
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Ebru Şallı’nın oğlu Pars'ın ölümü haberi sonrası Ebru Şallı'nın oğlunun hastalığı merak konusu oldu. Gündeme bomba gibi düşen acı ölüm haberi sonrası vatandaşlar takip edenler 'Ebru Şallı’nın oğlunun hastalığı neydi? Ebru Şallı’nın oğlu neden öldü?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte, merak edilen soruların cevabı…

Ebru Şallı’nın Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Pars Tan hayat mücadelesini bugün kaybetti. Ebru Şallı’nın oğlunun öldüğünü öğrenenler ise “Ebru Şallı’nın oğlu neden öldü?” sorusunun cevabını araştırıyorlardı. İşte, Ebru Şallı’nın oğlunun hastalığı…

EBRU ŞALLI’NIN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ebru Şallı’nın uzun süredir kanser tedavisi gören oğlu hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Pasr Tan’ın hastalığını lenf kanseri yani lenfoma olduğu biliniyordu. 2019 yılında bir televizyon programına katılan Ebru Şallı, o dönem yaptığı açıklamada oğlu Pars'ın bir senedir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve 1 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıklamıştı.

Ebru Şallı, canlı yayında yaptığı açıklamada; "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz' demişti.

LENFOMA NEDİR?

Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır.

Lenf bezesinde büyüklük (boyun, koltuk altı, kasık vb), vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti görülebilir.

Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir taraftan kanser tedavi edilirken diğer taraftan kanseri önleyici girişimler hayata geçirilmelidir. Lenfoma kür şansı olan yani tedavi sonrası tekrarlamayacak kanserlerden biridir. Güncel ilaç ve ışın tedavileri ile bazı lenfoma türlerinde %95’e kadar başarı sağlanabilir. Ağır seyreden bazı lenfomalarda ise kök hücre nakli ile yüksek başarı oranları sağlanabilir. Lenfoma tedavisinde dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmaların amacı lenfomanın tansiyon, şeker vb. kontrol edilebilen kronik bir hastalık haline gelmesidir.

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