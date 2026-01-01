İSTANBUL 4°C / -1°C
1 Ocak 2026 Perşembe
Güncel

Ebu Ubeyde için gıyabi cenaze namazı kılındı

Konya'da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde ile şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

1 Ocak 2026 Perşembe 15:05


Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Kapu Camisi'nde bir araya geldi.

Platform Başkanı Adem Ceylan, yaptığı açıklamada, Gazzelilerin tertemiz bir cihadın nasıl gerçekleştirileceğini gösterdiklerini söyledi.

Gazze halkının bugün dünden daha çok gıda ve barınağa ihtiyacının bulunduğuna dikkati çeken Ceylan, şöyle konuştu:

"Her ne kadar Gazze'de anlaşma yapılmış olsa da bugün, dünden daha çok yardım etmeliyiz. Bugün, dünden daha çok Gazze'yi gündemde tutmalıyız. Gazzeli kardeşlerimiz, her türlü zorlukla mücadele ediyor. Her türlü yardıma devam etmeliyiz. Gazzeli kardeşlerimiz, sadece Gazze'nin topraklarını değil 200 yıldır toprakları sömürülmüş, değerleri altüst edilmiş İslam ümmetinin yeniden dirilmesi, işgal altındaki kutsal toprakların yeniden kurtulması için nasıl bir mücadele ortaya konulacağını bize gösterdi. Gazzeli kardeşlerimiz, Allah'ın dinine sarıldığımızda izzet ve şerefin kimde olduğunu gösterdi. Biz, kurtuluş davetine icabet ettiğimiz zaman ölsek de galip geleceğimizi Gazzeli kardeşlerimizden öğrendik."

Vatandaşlar, kılınan öğle namazının ardından Ebu Ubeyde ile bütün şehitler için dua etti, gıyabi cenaze namazı kıldı.

