Ece Erken isyan etti: Kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum

Bakırköy'de 27 Ocak'ta, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamanın bugünkü duruşmasında, eşi Ece Erken ifade verdi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 7 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar, Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

"SİLAH TEMİN ETTİLER SONRA DA ÖLDÜRDÜLER"

Ece Erken ifade vermeye başlamadan önce, mahkeme başkanı başsağlığı diledi. Erken savunmasında, "Eşim olay günü evden çıkarken, bir takım müvekkil görüşmeleri de olacağını söylemişti. O gün tehdit edildiğiyle alakalı da konuşmuştuk. Bana isim söylemedi ancak, bir alacak verecek durumunun olduğunu söyledi. Kendisi balık restoranındayken telefonla konuştuk. Bana Fikret Orman'ın yanından ayrıldığını ve bir kaç gazeteciyle oturduğunu söylemişti. Aradığımda çok neşeliydi. Daha sonra şoförümüz Murat beni aradı, 'Yenge biz vurulduk. Ağabeyim başka hastanede, ben başka hastanedeyim' dedi. Gittiğimde eşimin öldüğünü öğrendim. Buradaki sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Bir tek Rober'i tanıyorum. Rober Güler bana eşimin bu insanlarla görüştüğünü ve bu insanlar tarafından tehdit edildiğini anlattı. Daha sonra Fatih Sipahi bir arkadaşımı aradı ve 'Ece ile görüşmem lazım ona çok önemli bir bilgi vereceğim. Hayatının bilgisini vereceğim' dedi. Benimle konuştuğundaysa, bu olayın kasıtlı, planlı yapıldığını söyledi. Bana 'Bu insanlar Şafağı Cunda'da görünce, gidip silah temin ettiler sonra da öldürdüler' dedi. Ben de bu konuşma üzerine organize şubeden komiseri aradım. Bu konuşmaya Seren Serengil de şahittir" diye konuştu.

"BEN EKSİĞİM, KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM"

Geçen duruşma olduğu gibi şimdi de iyi olmadığını ancak, dik durmaya çalıştığını söyleyen Erken, "Davamın arkasında duracağım. Eşimin küfürbaz olduğu söylenmiş. Eşim çok kibar bir iş insanıydı. Asla küfürbaz değildir. Olay günü alkol aldığı söyleniyor. Eşim ameliyat olacaktı, asla alkol almıyordu. Birçok insan ifadesini değiştirdi ama, ben bir kadın olarak bu davanın arkasındayım. Benim eşim canice, hunharca öldürüldü. Benim eşim mesleğini icra ederken öldürüldü. Benim güvencem önce Allah, sonra sizsiniz. Sonuna kadar şikâyetçiyim. Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" dedi.

Ece Erken'in avukatı, olay günü maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında bulunan Fikret Orman'ın tanık olarak dinlenmesine ve maktulün alkollü olup olmadığının sorulmasını istedi.

Duruşma devam ediyor.