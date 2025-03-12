İstanbul Kağıthane'deki evinden 2 Mart günü ayrılan ve gittiği Belgrad Ormanı'nda 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel ardında onlarca soru bıraktı.

Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren en önemli konu da montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı. Eşyalarını bıraktığı yerden tam 6 kilometre uzakta bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldi ne yaşadı henüz bilinmiyor. Ama bu durumu Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Gürel'in, telefonda son olarak kiminle konuştu birilerini arayıp ulaşmak istedi mi incelemeden sonra belli olacak.

Öte yandan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel'in eşinin 6 Mart günü ormanda sağ bulunması sonrası "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" paylaşımı yapan Sezer Gürel, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

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