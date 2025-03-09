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  • Ece Gürel olayında yeni gelişme: Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi
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Ece Gürel olayında yeni gelişme: Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e, 'Witchcraft eğitimi' verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi.

AA9 Mart 2025 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Ece Gürel olayında yeni gelişme: Hale Nur Özen adliyeye sevk edildi
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Nur Özen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hale Nur Özen, sorgusu devam ediyor.

- KOCASİNAN MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Hale Nur Özen. de bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

"Witchcraft eğitimi"nin Hale Ö. tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenilmişti.

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