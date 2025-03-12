İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6123
  • EURO
    39,9378
  • ALTIN
    3436.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ece Gürel'in anne ve babası soruşturmayla ilgili bilgi almak için adliyede
Güncel

Ece Gürel'in anne ve babası soruşturmayla ilgili bilgi almak için adliyede

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in anne ve babası soruşturmayla ilgili bilgi almak için adliyeye geldi.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Ece Gürel'in anne ve babası soruşturmayla ilgili bilgi almak için adliyede
ABONE OL

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

SORUŞTURMANIN SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN GELDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, Ece Gürel'in annesi Gülsen Koçoğlu ve babası Muharrem Koçoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ailenin soruşturmanın son durumu hakkında bilgi almak için Savcılığa geldiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.