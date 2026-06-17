Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in doğum gününden bir gün sonra ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni ise merak konusu oldu. Kalp krizi geçirdiği öne sürülen Ece İrtem'in annesinin ifadesi, alkolle birlikte alınan ilacın ölüme neden olduğu ihtimalini doğurdu.

'AĞZINDAN SIVI GELDİ'

İddialara göre, anne Nuriye İrtem emniyetteki ifadesinde kızının reçeteyle satılan antidepresan ilaçlar kullandığını ve yoğun alkol tükettiğini söyledi. Nuriye İrtem'e ait olduğu öne sürülen ifadede olay günü şöyle anlatıldı:

"17.51'de evimizle aynı sokaktaki mekana doğum günü kutlamasına gittik. Pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük."

"Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece tuvalete kalkıp geri yattığını duydum."

"Kahvaltı yapmak için çağırdım, cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm."

"Çok fazla alkol ve ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu."

AVUKAT: ANNESİ ŞOKTA

Aile avukatı Uğur Gökkoyun ise söz konusu iddiaları yalanladı. Nuriye İrtem'in kızının ölüm haberini aldığı ilk andan itibaren büyük bir şok yaşadığını ve bu nedenle tıbbi gözetim altında tutulduğunu açıkladı. Gökkoyun, ilk bulguların kalp krizini işaret ettiği belirtirken; kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Öte yandan sır ölümle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Genç oyuncunun cenazesi, Adli Tıp'taki otopsi ve numune alma işlemlerinin ardından emekli savcı olan babası Vural İrtem'e teslim edildi. İrtem, bugün Kuşa- dası'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA... AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKMİŞ!

1- Güvenlik kamerası kayıtlarında Ece İrtem'in annesiyle birlikte bir restorana gidip oturduğu, daha sonra bir arkadaşıyla görüştüğü görüldü.

2- İrtem'in Kadıköy'deki binaya girdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Oyuncunun yürümekte zorlanması ve annesinin koluna girmesi dikkat çekti.

'BİR ŞEY OLMAZ' DEME, CİDDİYE AL

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, gençlerin 'bana bir şey olmaz' düşüncesiyle göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikâyetleri önemsemediğini söyledi. Boztosun, "Sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam tarzı, kontrol edilmeyen şeker, tansiyon ve kolesterol değerleri ile zararlı madde kullanımı genç yaşta kalp krizi ve ani ölüm riskini artırıyor" dedi. Boztosun, alkol ile antidepresan kullanımına ilişkin de şöyle konuştu: "Bir arada kullanılması mevcut ritim bozukluklarını artırabilir veya yeni ritim problemlerine yol açabilir. İlaç kullanan kişilerin alkol tüketimi konusunda doktorlarına danışmaları gerekiyor."

TANSİYON VE KOLESTEROL TAKİBİ HAYATİ

Ece İrtem'in genç yaşta ölümü kalp krizi ve ani kardiyak ölüm risklerini yeniden gündeme getirdi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez, tansiyon, kolesterol, trigliserid ve kan şekeri kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçkesmez, "Açlık kan şekeri taraması yapılmalı, risk grubundaki bireylerde ve şikâyeti olanlarda EKG ile efor testi uygulanmalıdır. Kalbin yapısal özellikleri ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi için ekokardiyografi de önem taşır" dedi.

YAŞAM TARZININ ROLÜ VAR

Kalp sağlığını korumak için yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını belirten Kılıçkesmez, şu uyarılarda bulundu "Dengeli ve Akdeniz tipi beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkolün bırakılması, stres yönetimi, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulması ile düzenli sağlık kontrolleri ve risk taramalarının yapılması kalp hastalıklarının önlenmesinde kritik rol oynuyor.