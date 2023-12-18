İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0517
  • EURO
    31,7356
  • ALTIN
    1888.64
  • BIST100
    7855.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ece Ronay'ın savcılık ifadesi tamamlandı

Eski kocası Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

IHA18 Aralık 2023 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Ece Ronay'ın savcılık ifadesi tamamlandı
ABONE OL

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemiş, o olayla ilgili geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine ifade vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

SAVCILIKTAKİ İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yapılan çalışmaların sonunda, Ece Ronay dahil, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Ece Ronay dahil 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilirken 18 yaş altında olan diğer şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edildi. Ronay'ın yaklaşık 1 saat süren savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Ronay'ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak", "Tehdit", "Kasten yaralama", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.