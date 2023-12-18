Ece Ronay'ın savcılık ifadesi tamamlandı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemiş, o olayla ilgili geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine ifade vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

SAVCILIKTAKİ İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yapılan çalışmaların sonunda, Ece Ronay dahil, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Ece Ronay dahil 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilirken 18 yaş altında olan diğer şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edildi. Ronay'ın yaklaşık 1 saat süren savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ece Ronay'ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak", "Tehdit", "Kasten yaralama", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı.