8 Şubat 2026 Pazar
Güncel

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” bu hafta da dopdolu içeriğiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sağlıktan spora, sanattan hayata uzanan konuklarıyla program yine ilgiyle izlendi.

8 Şubat 2026 Pazar 13:33
"Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin" bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi
"Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin" bu hafta da dopdolu içeriğiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Sağlıktan spora, sanattan hayata uzanan konuklarıyla program yine ilgiyle izlendi.

Programın ilk bölümünde Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, günlük hayatta farkında olmadan yapılan hijyen hataları, bağışıklık sistemini zayıflatan alışkanlıklar, güne kahveyle başlamanın etkileri ve ayakta yemek yemenin sağlık üzerindeki sonuçları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Programın ikinci konuğu millî tenisçi Çağla Büyükakçay, tenise başlama sürecini, kariyerinde zorlandığı anları, unutamadığı karşılaşmaları ve sporcu olmanın görünmeyen bedellerini samimiyetle anlattı.

Programın finalinde ise başarılı oyuncu Burcu Kara vardı. Başarılı oyuncu, kariyer yolculuğuna, aile hayatına ve yoğun temposuna dair içten açıklamalarda bulundu. Kendine vakit ayıramadığını söyleyen Kara, hayatının bilinmeyen yönlerini tüm içtenliğiyle izleyiciyle paylaştı. Hep bir kız çocuğu olmasını istediğini dile getiren Burcu Kara, son filmi "Fırtına Kız" hakkında da konuştu.

