13 Aralık 2025 Cumartesi
  • 'Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin' izleyiciden tam not aldı
Güncel

'Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin' izleyiciden tam not aldı

360 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin”, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Samimi sohbetleri, güçlü konukları ve farkındalık yaratan içeriğiyle dikkat çeken programın ilk bölüm konukları; Profesör Dr. Kezban Nur Pilancı, usta oyuncu İpek Tenolcay ve pop müziğinin efsanevi ismi Hakan Peker oldu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 17:09
'Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin' izleyiciden tam not aldı
ABONE OL

Programda Profesör Dr. Kezban Nur Pilancı, kanserle ilgili toplumda merak edilen ve yanlış bilinen pek çok konuya açıklık getirdi. Bir süredir rektum kanseri tedavisi gördüğünü açıklayan programın sunucusu Ece Vahapoğlu'nun doktoru olan Kezban Nur Pilancı, kanserin genetik etkilerini, erken teşhisin önemini ve her kemoterapi tedavisinin saç dökülmesine neden olmadığını anlatarak izleyicilere hem bilimsel hem de umut veren bilgiler sundu.

Programın bir diğer konuğu İpek Tenolcay, kariyer yolculuğundan özel hayatına kadar bugüne dek pek bilinmeyen yönlerini samimi açıklamalarla izleyiciyle paylaştı.

Bölümün finalinde ise Hakan Peker, unutulmaz şarkılarını seslendirirken, dünden bugüne müzik kariyeri ve yaşamına dair içten bir sohbet gerçekleştirdi.

İlk bölümüyle büyük ilgi gören "Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin", 360 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

  • Ece Vahapoğlu
  • PROGRAM

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

