İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” mutluluğun izini sürmeye devam ediyor
Güncel

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” mutluluğun izini sürmeye devam ediyor

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” mutluluğun izini sürmeye devam ediyor. Sağlıktan sanata, ilişkilerden kişisel gelişime uzanan dopdolu içerikleriyle izleyiciyi hem düşündüren hem de ilham veren program, bu hafta da merak edilen sorulara net ve çarpıcı yanıtlar sundu.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 14:54 - Güncelleme:
“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” mutluluğun izini sürmeye devam ediyor
ABONE OL

Programın ilk konuğu, beslenme ve sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarıyla tanınan Diyetisyen Selahattin Dönmez oldu. "Diyet yapmadan zayıflamak mümkün mü?", "Şekersiz ürünler gerçekten masum mu?", "Üzüldüğümüzde neden karbonhidrata yöneliriz?" gibi sıkça sorulan soruları bilimsel veriler ışığında değerlendiren Dönmez, sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Ardından stüdyoya "Aşk Doktoru" olarak bilinen yazar Mehmet Coşkun Deniz konuk oldu. "Aşk nedir?", "Ömrü ne kadardır?", "Evlilik aşkı öldürür mü?" gibi ilişkiler dünyasının en çok tartışılan başlıklarını masaya yatıran Deniz, aşkın biyolojik, psikolojik ve duygusal boyutlarını ele aldı.

Programın final konuğu ise oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun oldu. Oyunculuk serüvenine nasıl başladığını samimi bir dille anlatan Akkoyun, güçlü komedi yönüne rağmen bunun yeterince değerlendirilmediğine dair sitemkâr ama bir o kadar da umut dolu ifadeler kullandı. Uzun süredir üzerinde çalıştığı tek kişilik tiyatro oyunu hazırlığından bahseden Akkoyun, son dönemde hayatın kendisine öğrettiklerini ise "sabır, cesaret ve kendi değerini bilmek" sözleriyle özetledi.

Sağlıklı yaşamdan aşka, kariyerden kişisel farkındalığa uzanan bu özel bölümde Ece Vahapoğlu, izleyiciyi yine hayatın tam kalbine davet etti. Mutluluğun farklı yüzlerini keşfetmeye devam eden program, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilham veren sohbetleriyle iz bıraktı.

  • Ece Vahapoğlu
  • Mutluluk İçin
  • Sağlık Sanat İlişkiler

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.