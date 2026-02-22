“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” mutluluğun izini sürmeye devam ediyor

Programın ilk konuğu, beslenme ve sağlıklı yaşam alanındaki çalışmalarıyla tanınan Diyetisyen Selahattin Dönmez oldu. "Diyet yapmadan zayıflamak mümkün mü?", "Şekersiz ürünler gerçekten masum mu?", "Üzüldüğümüzde neden karbonhidrata yöneliriz?" gibi sıkça sorulan soruları bilimsel veriler ışığında değerlendiren Dönmez, sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

Ardından stüdyoya "Aşk Doktoru" olarak bilinen yazar Mehmet Coşkun Deniz konuk oldu. "Aşk nedir?", "Ömrü ne kadardır?", "Evlilik aşkı öldürür mü?" gibi ilişkiler dünyasının en çok tartışılan başlıklarını masaya yatıran Deniz, aşkın biyolojik, psikolojik ve duygusal boyutlarını ele aldı.

Programın final konuğu ise oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun oldu. Oyunculuk serüvenine nasıl başladığını samimi bir dille anlatan Akkoyun, güçlü komedi yönüne rağmen bunun yeterince değerlendirilmediğine dair sitemkâr ama bir o kadar da umut dolu ifadeler kullandı. Uzun süredir üzerinde çalıştığı tek kişilik tiyatro oyunu hazırlığından bahseden Akkoyun, son dönemde hayatın kendisine öğrettiklerini ise "sabır, cesaret ve kendi değerini bilmek" sözleriyle özetledi.

Sağlıklı yaşamdan aşka, kariyerden kişisel farkındalığa uzanan bu özel bölümde Ece Vahapoğlu, izleyiciyi yine hayatın tam kalbine davet etti. Mutluluğun farklı yüzlerini keşfetmeye devam eden program, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilham veren sohbetleriyle iz bıraktı.