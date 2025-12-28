İSTANBUL 7°C / 1°C
  "Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin" programı izleyiciyi yine ekrana kilitledi
Güncel

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programı izleyiciyi yine ekrana kilitledi

Bugün yayınlanan yeni bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Farklı yaşam deneyimleri, samimi sohbetler ve ilham veren paylaşımlarla şekillenen bölüm, mutluluğa dair yeni pencereler açtı.

28 Aralık 2025 Pazar 14:40
“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programı izleyiciyi yine ekrana kilitledi


Programın bu haftaki konukları, mutluluğu farklı açılardan ele aldı. Zarafet üzerine konuşan İletişim ve Zarafet Uzm. Gökhan Dumanlı; kadınları ve erkekleri zarif gösteren davranışlara değinirken, zarafetin özellikle ilişkilerdeki önemine dikkat çekti. Programın bir diğer konu usta oyuncu Suna Keskin oldu. Keskin, yaşam deneyimlerini samimi anlatımıyla bir dille izleyiciyle paylaşırken, dünden bugüne kariyer yolculuğunda yaşadığı deneyimleri anlattı.

Programın dikkat çeken bölümlerinden birinde ise Model, Sunucu Demet Şener vardı. Şener, hayatına ve kendisine dair çok fazla bilinmeyen yönleriyle izleyici karşısına çıktı. "Bir daha evlenir misiniz?" sorusuna net bir şekilde "Hayır" yanıtını veren Şener, geçmişte daha takıntılı bir yapısı olduğunu ancak bugün hayata daha sakin ve dengeli baktığını dile getirdi. Açıklamalarıyla programın dikkat çeken isimlerinden olan Şener, samimi duruşu ve net ifadeler ile izleyiciden tam not aldı.

"Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin" her hafta olduğu gibi bu bölümde de ilham veren sohbetlere ev sahipliği yaptı.

  • samimi sohbetler
  • ilham veren paylaşımlar
  • mutluluğa yeni pencereler

