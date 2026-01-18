Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin yeni bölümüyle büyük beğeni topladı

Programın ilk konuğu bitki bilim uzmanı Suna Dumankaya oldu. Dumankaya, geçirdiği hastalık sürecini tüm açıklığıyla paylaşırken bu zorlu dönemin hayata bakışında yarattığı değişimi anlattı. Doğayla kurduğu güçlü bağın iyileşme sürecindeki rolüne değinen Dumankaya, evde kolayca hazırlanabilecek doğal saç ve cilt maskesi tariflerini izleyicilerle paylaştı. Doğal güzelliğin sırlarını anlatan Dumankaya, sağlıklı yaşamın küçük ama etkili dokunuşlarla mümkün olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Programın bir diğer konuğu ise iki kez dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran, sayısız başarıya imza atmış milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın oldu. Aydın, tekvando ile başlayan yolculuğunu, sporun hayatına kattığı disiplini ve mücadele ruhunu anlattı. Dünya şampiyonluğu anlarında hissettiklerini samimiyetle paylaşan başarılı sporcu, sporun yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da insanı nasıl dönüştürdüğünü vurguladı.

Bölümün öne çıkan ismi ise oyuncu Sibel Aytan oldu. Aytan, kariyer yolculuğunu anlatırken dans eğitmenliğiyle başlayan sanat serüveninin oyunculuğa nasıl evrildiğini paylaştı. Birçok projede edindiği deneyimlerin ardından Gassal dizisiyle yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Aytan, dizinin kariyerine ve hayatına kattığı anlamdan bahsetti. Oyunculuk serüveninde yaşadığı dönüşümü içten bir dille aktardı.

Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin, ilham veren konukları ve hayata dokunan sohbetleriyle bu hafta da izleyicilere umut, motivasyon ve farkındalık dolu anlar yaşattı.