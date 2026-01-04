İSTANBUL 18°C / 12°C
Güncel

Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin, yeni bölümüyle ekrana kilitledi

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” yine dopdolu içeriğiyle izleyicileri ekran başına topladı. Sağlıktan sanata, hayattan kariyere uzanan zengin konu başlıklarıyla ekrana gelen yeni bölüm, samimi sohbetleri ve çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

4 Ocak 2026 Pazar 18:20
Programın konuklarından kadın hastalıkları, doğum ve perinatoloji Uzm, Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kadın sağlığına dair merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. Kadınların sağlık yolculuğunda sıklıkla ihmal ettiği noktaların altını çizen kavak, beslenmenin kadın sağlığı üzerindeki etkisini, düzenli kontrollerin önemini ve rutin kontrollerin hayat kurtaran rolünü vurguladı. Kavak, bilgilendirici ve yol gösterici açıklamalarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Programın bir diğer konuğu, başarılı oyuncu Engin Hepileri oldu. Hepileri, dünden bugüne uzanan kariyer yolculuğunu, mesleki dönüm noktalarını ve hayatına dair pek bilinmeyen detayları izleyiciyle samimi bir dille paylaştı. İçten anlatımı ve güçlü duruşuyla programa ayrı bir renk kattı.

Bölümün öne çıkan isimlerinden biri ise deneyimli gazeteci Esin Övet oldu. Övet, geçirdiği zorlu sağlık sürecine dair yaşadıklarını ve bu sürecin kendisine kattıklarını açık yüreklilikle anlattı. Hayata bakışının nasıl değiştiğini, başkalarına harcadığı enerjiyi kendisine ayırmayı öğrendiğini ve dost sandığı bazı ilişkileri sorguladığını ifade etti. Ayrıca kariyer yolculuğunda, özellikle kadın meslektaşlarından beklediği desteği göremediğini dile getiren Övet'in açıklamaları programa damga vurdu.

Samimi sohbetler, güçlü itiraflar ve ilham veren paylaşımlarla öne çıkan bölüm, geniş yankı uyandırdı.

"Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin" yine çok konuşulan, çok izlenen ve izleyicinin hafızasında yer eden bir bölümle ekranlara damgasını vurdu.

  • Ece Vahapoğlu
  • Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin

