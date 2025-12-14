İSTANBUL 12°C / 7°C
“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” programın ilk bölümü, samimi ve cesur bir açılışa sahne oldu. Vahapoğlu, bir süredir rektum kanseri tedavisi gördüğünü daha önce kamuoyuyla paylaştığını hatırlatarak, bu süreçle ilgili kendisine çok sayıda soru geldiğini ifade etti.

Haber Merkezi14 Aralık 2025 Pazar 18:29 - Güncelleme:
''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin''... Yeni programa güçlü başlangıç
Programın ilk bölümünde, kendi doktoru Profesör Doktor Kezban Nur Pilancı'yı konuk eden Ece Vahapoğlu, hastalık sürecini ve tedavi aşamalarını tüm açıklığıyla ele aldı. Yayında, rektum kanserine dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve erken teşhisin önemi uzman görüşüyle masaya yatırıldı.

Ece Vahapoğlu, bu konuyu kendi doktoruyla birlikte konuşmayı özellikle istediğini vurgulayarak, hem benzer süreçlerden geçenlere hem de izleyicilere yol gösterici olmayı amaçladığını belirtti. Programda, tıbbi bilgilerin yanı sıra moral, motivasyon ve sürecin psikolojik boyutu da ele alındı.

İlk bölümüyle dikkat çeken program, farkındalık yaratan içeriği ve açık yüreklilikle yapılan paylaşımlarıyla izleyiciden büyük ilgi gördü

