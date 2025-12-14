''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin''... Yeni programa güçlü başlangıç

Programın ilk bölümünde, kendi doktoru Profesör Doktor Kezban Nur Pilancı'yı konuk eden Ece Vahapoğlu, hastalık sürecini ve tedavi aşamalarını tüm açıklığıyla ele aldı. Yayında, rektum kanserine dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve erken teşhisin önemi uzman görüşüyle masaya yatırıldı.

Ece Vahapoğlu, bu konuyu kendi doktoruyla birlikte konuşmayı özellikle istediğini vurgulayarak, hem benzer süreçlerden geçenlere hem de izleyicilere yol gösterici olmayı amaçladığını belirtti. Programda, tıbbi bilgilerin yanı sıra moral, motivasyon ve sürecin psikolojik boyutu da ele alındı.

İlk bölümüyle dikkat çeken program, farkındalık yaratan içeriği ve açık yüreklilikle yapılan paylaşımlarıyla izleyiciden büyük ilgi gördü