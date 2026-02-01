Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'de gündem sağlık

Programın konuklarından diyetisyen Pınar Demirkaya, güne doğru başlamanın önemine dikkat çekerek, sabah saatlerinde yapılan beslenme hatalarını anlattı. Günün enerjisini belirleyen kahvaltı alışkanlıklarından, çocukların özellikle uzak durması gereken besinlere kadar pek çok başlıkta pratik ve uygulanabilir öneriler paylaştı.

Şef Esat Kaya ise mutfak yolculuğunu ve şef olma sürecini izleyicilerle paylaştı. Dünyanın en zengin mutfaklarından edindiği deneyimlere değinen kaya, iyi bir yemeğin sırrının yalnızca malzemede değil, doğru pişirme tekniğinde ve mutfaktaki disiplinde saklı olduğunu vurguladı.

Programın öne çıkan konuklarından biri olan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm. Prof. Dr. Emre Yıldırım, Ece Vahapoğlu'nun sağlık sürecinde ilk bulguları fark eden doktor olarak sürece dair önemli detayları anlattı. Prof. Dr. Yıldırım ayrıca mide ve bağırsak sağlığına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı; mide ve bağırsak dostu besinler, şişkinliğe neden olan faktörler ve sindirim sistemini korumanın yolları hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Sağlık, lezzet ve farkındalığı bir araya getiren Ece Vahapoğlu ile mutluluk için, yine izleyicilerine hem bilgi hem de ilham dolu bir program sundu.