İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'de gündem sağlık
Güncel

Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'de gündem sağlık

Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin, sağlıktan beslenmeye, mutfaktan yaşam pratiklerine uzanan dopdolu içeriğiyle izleyicilerle buluştu. Alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleşen programda, günlük yaşamda daha sağlıklı ve dengeli bir hayatın ipuçları ele alındı.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 19:14 - Güncelleme:
Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'de gündem sağlık
ABONE OL

Programın konuklarından diyetisyen Pınar Demirkaya, güne doğru başlamanın önemine dikkat çekerek, sabah saatlerinde yapılan beslenme hatalarını anlattı. Günün enerjisini belirleyen kahvaltı alışkanlıklarından, çocukların özellikle uzak durması gereken besinlere kadar pek çok başlıkta pratik ve uygulanabilir öneriler paylaştı.

Şef Esat Kaya ise mutfak yolculuğunu ve şef olma sürecini izleyicilerle paylaştı. Dünyanın en zengin mutfaklarından edindiği deneyimlere değinen kaya, iyi bir yemeğin sırrının yalnızca malzemede değil, doğru pişirme tekniğinde ve mutfaktaki disiplinde saklı olduğunu vurguladı.

Programın öne çıkan konuklarından biri olan İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm. Prof. Dr. Emre Yıldırım, Ece Vahapoğlu'nun sağlık sürecinde ilk bulguları fark eden doktor olarak sürece dair önemli detayları anlattı. Prof. Dr. Yıldırım ayrıca mide ve bağırsak sağlığına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı; mide ve bağırsak dostu besinler, şişkinliğe neden olan faktörler ve sindirim sistemini korumanın yolları hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Sağlık, lezzet ve farkındalığı bir araya getiren Ece Vahapoğlu ile mutluluk için, yine izleyicilerine hem bilgi hem de ilham dolu bir program sundu.

  • Ece Vahapoğlu
  • Pınar Demirkaya
  • Prof. Dr. Emre Yıldırım

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.